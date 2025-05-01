Kripto para dünyası Dubai'de... Gündem: Trump

Kripto meraklıları Çarşamba günü Dubai'ye akın ederek Körfez'in kavurucu güneşi altında toplandı ve Donald Trump'ın kripto duruşu etrafındaki coşkunun azaldığına dair işaretlere rağmen sektörün canlı havasının devam etmesini umdu.



Çöl kentindeki iki günlük etkinlikte konuşmacılar arasında dünyanın en büyük kripto firmalarından bazılarının genel müdürleri, BlackRock ve Goldman Sachs'ın dijital varlık başkanları ve Perşembe günü sahneye çıkacak olan ABD başkanının oğlu Eric Trump da yer alıyor.



KARŞI ÇIKIYORDU, DESTEKÇİSİ OLDU



Bir zamanlar kriptoya şüpheyle yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump, 2022'de bir dizi kripto şirketinin çökmesinin ardından sektör için bir geri dönüş olarak, düzenleyici engelleri hafifleterek sektörü destekleme sözü verdi ve hatta kendi kripto para birimini piyasaya sürdü.



Seçimleri kazanmasının ardından kripto para fiyatları rekor seviyeye yükseldi, ancak bu yıl düştü. Küresel ticaret savaşı ve sektörün Trump yönetimindeki kripto yanlısı düzenlemelerin hızının beklenenden daha yavaş olduğuna dair endişeleri duyarlılığı düşürdüğü için Bitcoin zirveden yaklaşık yüzde 12 düştü.



DEVELER DE KONFERANSA DAHİL OLDU



Yaklaşık 15 bin kişiyi çekmesi beklenen TOKEN2049 konferansına katılanlar mekanı doldururken, bir çift deve arka planda çalan yüksek sesli melodilerden rahatsız olmadan dinlendi.



TRUMP ETKİSİ KONUŞULUYOR



Trump'ın sektör üzerindeki etkisi hakkında karışık duygular paylaştılar.



Web3 ile entegre bir yayın platformunun işletme müdürü Miklos Veszpremi "Uzun vadede kripto için iyi olacak ama bu gerçekten de dünya ekonomisinin yeniden toparlanmasına bağlı" dedi.



Veszpremi "Bence tarifeler ülkeleri vurmaya başladığında, çok fazla acı olacak ve bazı zor zamanlara doğru ilerliyor olabiliriz" dedi.



Yine de sektör, para akışıyla birlikte yıla güçlü bir başlangıç yaptı.



PitchBook'un verilerine göre, kripto şirketlerine yapılan küresel risk sermayesi yatırımları 2025'in ilk çeyreğinde 5,4 milyar dolara ulaşarak 2022'nin ortalarından bu yana en iyi çeyreğini yaşadı.