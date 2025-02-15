Kripto para piyasasında gözler yeni ETF'lerde

Kripto para piyasası son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor.



En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, ocak ayında 109 bin doları aşarak fiyat rekoru kırmasının ardından düşüşe geçti. Bu süreçte Bitcoin 90 bin doların altına inerken, altcoin projelerinde de sert düşüşler görüldü.



Kimi altcoin projelerinde düşüş yüzde 50'yi aştı, kısa vadede ise gözler ABD'den gelen ETF başvuru haberlerine çevrildi.



Geçen yıl Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunca (SEC) onaylanmasının ardından diğer kripto para birimleri için de başvurular yapılıyor.



BlackRock ve VanEck gibi ABD merkezli büyük yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu kuruluşlar, Solana, Ripple, Cardano, Litecoin, Dogecoin, Hedera gibi altcoin projelerinde ETF başvurularında bulundu.



ETF analistleri, 2025 yılında bazı altcoin projelerinde de ETF'lerin işleme açılacağını ve geleneksel finans sistemi içerisinde bireysel ve kurumsal yatırımcıların bu fonlar aracılığıyla kripto para birimlerine yatırım yapabileceğini belirtiyor.



ETF ONAYI ALMASI MUHTEMEL KRİPTO PARALAR



Uzmanlar, bazı kripto paraları spot ETF yarışında önde olduğunu belirtiyor İşte onay alması beklenen kripto paralar...





Ripple (XRP)

Litecoin (LTC)

Solana (SOL)

Cardano (ADA)