Kripto paralar ne durumda? İşte son durum

Kripto para birimlerinde sakin seyir devam ediyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasından kaynaklı olarak kripto para birimleri de sakin seyre yöneldi.



Bitcoin yatay seyirle 95 bin dolar, Ethereum yüzde 1 primle 1812 dolar, Solana yüzde 2.5 primle 149.8 dolar, Ripple 0.71 oranında düşüşle 2.19 dolar seviyelerinden işlem görüyor.