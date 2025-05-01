Kripto paralar ne durumda? İşte son durum

Kripto para birimleri küresel piyasaların 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tatil olmasından dolayı sakin seyrediyor.

Kripto paralar ne durumda? İşte son durum

Kripto para birimlerinde sakin seyir devam ediyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasından kaynaklı olarak birimleri de sakin seyre yöneldi.

yatay seyirle 95 bin dolar, yüzde 1 primle 1812 dolar, Solana yüzde 2.5 primle 149.8 dolar, Ripple 0.71 oranında düşüşle 2.19 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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