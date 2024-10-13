Kripto paralara yeni düzenleme geliyor: Tarih belli oldu

Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler yolda.



Sektöre yönelik düzenlemelerin Ocak 2025'te gelmesi bekleniyor.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, "İkincil düzenlemeler, süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine önemli katkılar sağlayacak." dedi.



Yeni düzenlemelerin yasalaşmasının ardından 6 ay içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.



Kripto kanununun genel bir çerçeve çizdiğini belirten Gönençer, yeni düzenlemelerin işleyişi belirleyeceğini söyledi.



Gönençer, kanun uyarınca ve statüde yapılacak değişiklikle tüm kripto varlık servis sağlayıcıların TSPB'nin üyesi olacağını dile getirdi.



İkincil düzenlemeler sonrası yatırımcı koruyan pek çok maddenin hayata geçirileceğini söyleyen Gönençer, bu ekosisteme daha fazla kişinin ilgi göstereceğini düşündüğünü belirtti.



Gönençer, kripto varlık dünyasına ilişkin yatırımcı, piyasa ve düzenleyici otoriteler için araştırma raporları üreteceklerini de ifade etti.