Kripto paralarda Almanya baskısı

Almanya'ya ait olduğu belirtilen Bitcoin cüzdanları son dönemlerde oldukça hareketli. Bir süredir bu cüzdanlardaki varlıklar, kripto borsaları ve piyasa yapıcılar üzerinden satılıyor.



Almanya'ya bağlı Bitcoin cüzdanları bugün 900 milyon dolarlık varlık transferi gerçekleştirdi.



Blockchain veri platformu Arkham'a göre Bitcoin cüzdanlarından kripto borsaları Bitstamp, Kraken ve Coinbase ile piyasa yapıcıları Flow Traders ve Cumberland'e çeşitli partiler halinde toplamda yaklaşık 16 bin 309 Bitcoin taşındı.



900 milyon doları aşan değere sahip varlıkların transferi kripto piyasasında satış baskısı yarattı.



Bitcoin, gün içerisinde 55 bin doların altına indi. 54 bin 800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 56 bin 800 dolara kadar yükseldi.



Son transferlerle birlikte, Alman hükümetinin elindeki Bitcoin miktarı geçen aydan bu yana 50 bin BTC'den 23 bin 788 BTC'ye geriledi. Verilere göre Alman hükümetinin elinde hala 1,3 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor.

Analistlere göre hacmin düşük olduğu yaz aylarında Almanya'nın elindeki varlıklar arz fazlasına yol açıyor. Bu durum ise kripto paralar üzerinde satış baskısı yaratıyor.