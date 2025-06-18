Kripto paralarda devrim... ABD kabul etti

ABD Senatosu, dijital varlık endüstrisi için bir dönüm noktası niteliğinde olan ve stablecoin olarak bilinen ABD dolarına sabitlenmiş kripto para tokenleri için düzenleyici bir çerçeve oluşturacak bir tasarıyı kabul etti.

GENIUS Yasası olarak adlandırılan tasarı, önerilen federal kuralları desteklemek için çoğu Cumhuriyetçiye katılan birkaç Demokrat ile iki partili destek aldı. Tasarı 68'e 30 oyla kabul edildi.



Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Donald Trump'ın masasına onay için gitmeden önce tasarının kendi versiyonunu geçirmesi gerekiyor.



Hukuk firması Mayer Brown'un yönetici ortağı ve Trump'ın ilk döneminde Ulusal Ekonomi Konseyi'nin eski direktör yardımcısı olan Andrew Olmem, "Bu önemli bir dönüm noktası. Hızla gelişen bir finansal ürün ve endüstri olan stabilcoinler için ilk kez düzenleyici bir rejim oluşturuyor" dedi



Stabilcoin tasarısı yasalaştığı takdirde, tokenlerin ABD doları ve kısa vadeli Hazine bonoları gibi likit varlıklarla desteklenmesini ve ihraççıların rezervlerinin bileşimini aylık olarak kamuya açıklamasını gerektirecek.