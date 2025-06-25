Kripto paralarda rekor koşusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran arasında ateşkesin sağlandığını açıklamasıyla birlikte kripto para birimleri değer kazanmaya başladı.



Dün 105 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 106 bin 316 dolardan işlem görüyor.



Cumhuriyetçi senatörlerin kripto için yolun kurallarını belirleyecek önemli bir yasa tasarısı ortaya koymaları, kripto borsalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydolmasına izin verecek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklar üzerindeki düzenlemesini azaltacak düzenlemeler öngörmeleri de Bitcoin fiyatına destek verdi.



