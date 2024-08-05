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Kripto paralarda resesyon depremi: 1,2 milyar dolar silindi

Küresel piyasalardaki satış dalgası en sert kripto paraları vurdu. Resesyon endişesi ve jeopolitik gerilimler riskli varlıklarda satışları derinleştirdi. Bitcoin, yüzde 18'in üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 20'yi aştı. Son 24 saatte kripto piyasasından 1,2 milyar dolarlık pozisyon silindi.

Kripto paralarda resesyon depremi: 1,2 milyar dolar silindi

Kripto piyasaları resesyon ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

'den son gelen sanayi ve istihdam verileri resesyon korkularını alevlendirdi. Ülkede istihdam artışı temmuzda beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ortadoğu'da artan gerilim de kripto varlıklarda satış baskısını derinleştirdi.

En büyük kripto varlık Bitcoin, son 24 saatte yüzde 18'in üzerinde düşüş kaydederek 50 bin doların altını test etti.

Bitcoin, 48 bin 900 dolara kadar indi ancak bu seviyeden gelen alımlarla yeniden 50 bin doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin, 14 Şubat'ta bu yana ilk kez 49 bin doların altına inmiş oldu.

Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 2,1 trilyon dolardan 1,79 trilyon dolara kadar geriledi.

Kısa bir süre önce ETF başvuruları onaylanan ise yüzde 20'den fazla düşüşle 2 bin 110 doları gördü. En büyük ikinci kripto varlık Ethereum, ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu düşüşle birlikte kripto piyasasından toplam 1,2 milyar dolarlık pozisyon silindi.

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