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Kripto paralarda resesyon depremi: 1 milyar dolar silindi

Küresel piyasalarda resesyon endişesi ve jeopolitik gerilimler riskli varlıklarda satışları derinleştirdi. Bitcoin, yüzde 13'ün üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 20'yi buldu. Son 24 saatte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolar silindi.

Kripto paralarda resesyon depremi: 1 milyar dolar silindi

Kripto piyasaları resesyon ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

'den son gelen sanayi ve istihdam verileri resesyon korkularını alevlendirdi. Ülkede istihdam artışı temmuzda beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

En büyük kripto varlık Bitcoin, son 24 saatte yüzde 13'ün üzerinde düşüş kaydederek 50 bin doların altını test etti.

Bitcoin, 48 bin 900 dolara kadar indi ancak bu seviyeden gelen alımlarla yeniden 50 bin doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin, 14 Şubat'ta bu yana ilk kez 49 bin doların altına inmiş oldu.

Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 2,1 trilyon dolardan 1,82 trilyon dolara kadar geriledi.

Kısa bir süre ETF başvuruları onaylanan ise yüzde 20'ye yakın düşüşle 2 bin 110 doları gördü. En büyük ikinci kripto varlık ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu düşüşle birlikte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolarlık üzerinde pozisyon silindi. Vadeli işlemlerdeki 878 milyar dolarlık long, 128 milyar dolarlık short pozisyon likide oldu.

Ortadoğu'da artan satış baskısı da kripto varlıklarda satış baskısını derinleştirdi. Gözler İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastle öldürülmesi sonrası İsrail'e nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Hafta sonu İran devlet televizyonundan yapılan bir açıklama tansiyonu doruk noktasına çıkardı. İran’ın Kanal 3 Televizyonu spikeri, canlı yayında “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” dedi.

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