Kripto paralarda seçim depremi. Kayıp yüzde 6

Bitcoin , 76 bin dolara doğru düşerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Düşüş, ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarının Kongre'de Demokratların olası kazanımlarına işaret etmesiyle gerçekleşti. Demokratların kontrolü ele geçirmesinin, Clarity Yasası da dahil olmak üzere sektör destekli önlemlerin ilerletilmesini zorlaştırabileceği ve Kongre'nin düzenleyici önceliklerini değiştirebileceği için kripto para birimiyle ilgili mevzuatın geleceği konusunda belirsizliği artırdı. Kripto para birimi ayrıca, geçen haftaki 6,3 milyar dolarlık Binance hack'inin etkileri ve yapay zeka yatırımlarının artan cazibesi nedeniyle düşük perakende talebi nedeniyle de baskı altında kaldı.

Bitcoin , son bir haftada yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Bu arada, ABD 'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, yatırımcıların seçimler öncesinde aşağı yönlü koruma önlemlerini artırmasıyla Cuma ve Pazartesi günleri 1 milyar dolardan fazla çıkış yaşadı.