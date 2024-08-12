Kripto paralarda yön arayışı sürüyor

Son dönemde dalgalı seyir izleyen kripto para piyasası, ABD'deki başkanlık seçimleri ile Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin gelişmelerle yön belirlemeye çalışıyor.



Kripto para piyasasında son dönemde hareketli bir süreç yaşandı. Temmuz sonunda 70 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, Fed'in politika faizini sabit bırakması ve ABD'de işsizliğin son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla düşmeye başladı.



Bu ülkede ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, satış baskısının derinleşmesine neden oldu.



ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeler ve küresel pay piyasalarındaki sert düşüşlerle birlikte Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 20'ye ulaşırken geçen hafta Bitcoin 50 bin dolar seviyesinin altına indi.



İlerleyen günlerde resesyon endişesinin azalmasıyla küresel piyasalarda toparlanma görülürken kripto para piyasası da kayıplarının bir kısmını telafi etti.



BITCOIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?



Haftasonu 62 bin doları test eden Bitcoin, bugün yüzde 0,84 düşüşle 58 bin 200 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 1,21 artışla 2 bin 585 dolardan el değiştiriyor.



Analistler, ABD enflasyon rakamları öncesinde piyasadaki oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA



Haftanın en önemli verilerinden biri ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamları olacak.



Ekonomistler hem çekirdek hem de manşet enflasyonun yüzde 0,2 artacağını ve yıllık çekirdek enflasyonun hafif yavaşlayarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyorlar.



Enflasyon öncesi piyasa aktörlerinin Fed'in gelecek ay büyük bir faiz indirimine gitme olasılığı konusunda kararsızlığı sürdü.



Fed'in yüzde 49 olasılıkla eylülde 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini fiyatlanıyor. Geçen hafta yaşanan küresel satış baskısının etkisiyle bu olasılık yüzde 100 olarak hesaplanıyordu.

