Kripto piyasalarında belirsizlik

CryptoQuant’ın 11 Mart’ta yayımladığı analizde, Bitcoin’in mevcut döngüdeki en düşük seviyelerden birine ulaştığı vurgulanıyor. Bitcoin Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi, önceki döngülerde ya sert bir fiyat düzeltmesine ya da uzun vadeli bir düşüş trendinin başlangıcına işaret eden seviyelere indi.



Önemli bir başka metrik olan MVRV Oranı Z-skoru da 365 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. Bu durum, Bitcoin’in daha önce sürdürdüğü yükseliş momentumunun zayıfladığını ve yatırımcı duyarlılığının bozulduğunu gösteriyor.



Talep tarafında da keskin bir düşüş dikkat çekiyor. Bitcoin’e olan görünür talep son bir haftada 103.000 BTC geriledi. Bu, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en büyük talep daralması olarak öne çıkıyor.



BALİNALARIN VE ETF’LERİN ROLÜ



Piyasadaki bu kırılganlık, Bitcoin balinalarının ve ETF hareketlerinin de değişmesiyle daha da derinleşiyor. Geleneksel olarak piyasanın yönünü belirleyen büyük yatırımcılar, Bitcoin alımlarında belirgin bir yavaşlama gösteriyor. Özellikle ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri, bu yıl itibarıyla net satıcı konumuna geçti. Bu durum, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.



Bitcoin, mevcut düzeltmeyle birlikte %22 değer kaybetti. Bu tür düzeltmeler geçmiş boğa piyasalarında da görülmüş olsa da, mevcut değerleme göstergeleri daha farklı bir resim çiziyor. CryptoQuant analistleri, bunun sıradan bir fiyat geri çekilmesinden ziyade, piyasanın yapısal olarak zayıfladığına işaret eden derin bir yeniden ayarlama süreci olabileceğini belirtiyor.



TRUMP’IN POLİTİKALARI KRİPTO PİYASALARINI DA SARSTI



Bitcoin’in düşüşü, yalnızca teknik göstergelerle değil, makroekonomik gelişmelerle de tetiklendi. 12 Mart Salı günü ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin yeni duyurular yapması, yatırımcıların risk iştahını azaltarak piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.



Trump yönetiminin Kanada, Meksika ve Çin gibi başlıca ticaret ortaklarına karşı yeni tarifeler getireceği yönündeki açıklamaları, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu gelişme, Bitcoin dahil olmak üzere riskli varlıklarda geniş çaplı satışları tetikledi ve genel kripto piyasası bir günde %6 değer kaybetti.



BİTCOİN’İN KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ



Mevcut düşüş trendi devam ederse, Bitcoin’in 81.000 dolar seviyesindeki desteği test etmesi bekleniyor. Ancak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 63.000 dolar civarındaki bir sonraki büyük destek noktasına gerileme ihtimali bulunuyor. Türkiye saati ile 8:45’te BTC yüzde 1.3’lük bir düşüş ile 81,851 dolardan işlem görüyor.



63.000 dolar seviyesi, tarihsel olarak Bitcoin fiyatının güçlü düzeltmeler sırasında tutunduğu kritik eşiklerden biri. CryptoQuant analistleri, bu seviyenin piyasanın uzun vadeli trendini belirlemede kilit bir rol oynayacağını düşünüyor.



