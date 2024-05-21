Kripto piyasasında Ethereum ETF heyecanı

Kripto piyasasında bir süredir devam eden durgunluk yukarı yönlü kırıldı. Piyasada Ethereum borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanacağı beklentisiyle alımlar hızlandı.



Bitcoin, yüzde 7'nin üzerinde artışla 71 bin 900 doların üzerinde işlem gördü. Ethereum ise son 24 saatte yüzde 18 artış göstererek 3 bin 700 doları aştı.



Bitcoin, saat 05:30 itibarıyla 71 bin dolar bandında hareket ediyor. Ethereum ise 3 bin 657 dolardan işlem görüyor.



Kripto para piyasasının piyasa değeri son 24 saatte yüzde 7,8 artarak 11 Nisan'dan bu yana ilk kez 2,7 trilyon doları aştı.



Bitcoin ve Ethereum'daki pozitif seyir altcoinlere de yansıdı. CoinGecko'ya göre Solana, Dogecoin ve XRP gibi varlıklar sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 9,2 ve yüzde 6 yükseldi.



Yükselişte spot Ethereum ETF'lerinin bu hafta onaylanabileceğine dair iyimserlik etkili oldu.



Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, ABD Menkul Kıymetler Düzenleyicisinin (SEC) başvuru sahiplerinden 19b-4 başvurularını hızlandırmalarını istediğine dair söylentiler olduğunu bildirdi. Balchunas ile Seyffart, Ethereum ETF onay oranını yüzde 5'ten yüzde 75'e yükseltti.



SEC, 23 Mayıs'ta VanEck'in spot Ethereum ETF başvurusu hakkında nihai bir karar verecek.



Piyasa düzenleyicisi, ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamıştı. Bu onayın ardından Bitcoin, mart ayında 73 bin 700 dolar ile tarihi zirvesini yenilemişti.