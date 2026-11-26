Bitcoin , teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki toparlanmaya paralel olarak yeniden 60 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Yükselişte teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki toparlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Kripto para piyasası son dönemde hisse senetlerindeki satış dalgasıyla paralel hareket ediyor. Bitcoin ve teknoloji hisseleri, risk iştahı ile faiz beklentilerine karşı duyarlılıkları nedeniyle benzer fiyatlamalara sahne oluyor.

Bitcoin'deki yükseliş, ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle görülen gece saatlerindeki düşüşü izledi. Piyasada düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmeye başlanmış olabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte analistler, görünümün kırılganlığını koruduğuna dikkat çekiyor. Küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve yapay zeka temalı yatırımların sürdürülebilirliğine yönelik endişeler nedeniyle yeni satış dalgaları yaşanabileceği ifade ediliyor.