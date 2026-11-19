Bitcoin , ABD 'nin şahin faiz beklentileri, zayıflayan risk iştahı ve kripto para birimlerine özgü satış baskısı nedeniyle dün 62 bin dolara doğru gerileyerek Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Fed yetkilisi Christopher Waller, sürekli enflasyona atıfta bulunarak Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımının gerekebileceğini söyledi. Ekim ayı toplantısının tutanakları da, neredeyse tüm politika yapıcıların daha fazla faiz artırımından yana olduğunu, bazılarının ise enflasyonun kötüleşmesi durumunda daha büyük bir adıma açık olduğunu gösterdi.

Bu arada, yapay zeka öncülüğündeki hisse senedi satışları riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırırken, Binance saldırısı da güveni ve likiditeyi daha da zayıflattı.

Kurumsal talep de zayıf kaldı; ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, 9-13 Kasım tarihleri ​​arasında 1 milyar dolardan fazla net çıkış kaydetti ve bu, art arda ikinci haftalık çekilme oldu; bunu 16-18 Kasım tarihleri ​​arasında 263 milyon dolarlık ek çıkış izledi.

Bitcoin, Ağustos-Eylül rallisinden elde ettiği kazanımları sildi ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti.