Kripto piyasasını endişelendiren transfer

Kripto para piyasası, 10 yıl önce iflas eden bir borsadan yapılan transferlerin ardından sert düşüş kaydetti.



2011 yılında siber saldırıya uğrayan ve 2014 yılında iflas eden Japonya merkezli Mt. Gox borsasına ait cüzdanlar harekete geçti.



Mt. Gox'a ait cüzdanlar, değeri yaklaşık 7,2 milyar dolar olan 107 bin Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese aktardı.

İşlemler, Mt. Gox'un soğuk cüzdanlarında beş yıldan daha uzun süre sonra yaşanan ilk hareketlilik oldu.



KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ



Bu gelişmenin ardından kripto piyasası kırmızıya büründü. Dün 70 bin 700 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 5'e yakın düşüşle 67 bin 400 dolara kadar geriledi. 4 bin dolar sınırında seyreden Ethereum ise 3 bin 820 dolara kadar düştü.



Bitcoin, saat 10.30 itibarıyla 67 bin 848 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 850 dolardan alıcı buluyor.



107 BİN BITCOIN NEDEN TAŞINDI?



Kripto piyasasında Mt. Gox transferleri, borsanın alacaklılara yapacağı geri ödeme planının bir parçası olarak yorumlandı.



Mt. Gox'un kayyumu, tasfiye süreci ilerledikçe alacaklıların 31 Ekim'e kadar temel, ara ve erken toplu ödemeleri görmeleri gerektiğini söylemişti. Geri ödeme planı kapsamında ocak ayında alacaklıların kimlik doğrulama süreçleri başlamıştı.



Mt. Gox'un 127 bin alacaklıya 9,4 milyar dolar değerinde Bitcoin borcu olduğu belirtiliyor.