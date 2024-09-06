Kriptoda kan kaybı sürüyor: Bitcoin 55 bin dolar altında

ABD istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı.



ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlandı.



ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.



Verinin ardından ilk dakikalarda 57 bin dolara çıkan Bitcoin, yüzde 2,4 düşüşle 54 bin 850 dolara kadar geriledi. Bitcoin, saat 17.30 itibarıyla 54 bin 810 dolardan işlem gördü.



Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, 2 bin 300 dolara kadar çekildi.



Para piyasasındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.

