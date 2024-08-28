Kriptoda satış dalgası: Bitcoin 60 bin doların altında

Piyasalarda yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştı.



Azalan risk iştahı kripto para piyasalarını da olumsuz etkiledi.



Geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine yönelik mesajlarının ardından 65 bin doları gören Bitcoin, yeni haftada düşüş kaydetti.



Dün akşam gelen sert satışlarla birlikte 58 bin dolara kadar çekilen Bitcoin, bugün 59 bin 150 dolar civarında alıcı buldu. Böylece son üç günde yaşanan düşüş yüzde 8'i aştı. Etheruem ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 400 dolara kadar indi.



Yatırımcılar risk iştahının seyri açısından Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosu izleyecek. Nvidia'nın piyasa değeri son aylarda yapay zekanın arkasındaki bilgi işlem donanımı üzerindeki hakimiyeti sayesinde yükseldi. Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken, 3,2 trilyon dolar büyüklüğündeki piyasa değeri ile tüm piyasayı etkiler hale geldi.



Ayrıca yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamaları piyaların yönü üzerinde etkili olacak. Veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipuçları aranacak.



Piyasalar, Fed'in gelecek ay 25 baz büyüklüğünde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, gelecek üç para politikası toplantısında 100 baz puan büyüklüğünde indirim bekliyor.

