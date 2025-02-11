Kriptoda son dakika tahminler: Bitcoin 700 bin doları Ethereum da 16 bin doları görebilir

Kripto para piyasasına yönelik cesur tahminleriyle bilinen teknoloji şirketi Abra’nın CEO’su Bill Barhydt, Bitcoin ve Ethereum’un önümüzdeki döngüde rekor seviyelere ulaşabileceğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Barhydt, ABD hükümetinin ekonomik politikalarının Bitcoin ve diğer kripto varlıkları önemli ölçüde yukarı taşıyacağını belirtti.



Barhydt’a göre, Başkan Donald Trump yönetimi altında uygulanacak politikalar, piyasaya devasa bir likidite enjeksiyonu sağlayacak ve bu durum, kripto paralara olan talebi artıracak. Özellikle faiz oranlarını düşürme yönündeki çabalar ve vadesi dolan 7 trilyon dolarlık ABD borcunun yeniden finanse edilmesi gerekliliği, piyasada para arzını ciddi şekilde genişletebilir.

350 BİN DOLAR TEMEL SENARYO



Vergi indirimleri ve genişleyici mali politikaların da bu süreci hızlandıracağını belirten Barhydt, Bitcoin’in 2025 yılının ilk çeyreğinde 350 bin dolara ulaşmasını “temel senaryo” olarak görüyor. Ancak, daha iyimser tahminlerinde Bitcoin’in 700 bin dolara kadar yükselebileceğini ve Ethereum’un 16 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Aynı şekilde, Solana’nın da bu döngüde 900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.



Barhydt’ın bu iyimser bakış açısının temelinde, likidite artışının riskli varlıklara olan ilgiyi artıracağı düşüncesi yatıyor. “Modelim çok basit. Bu yönetim faiz oranlarını düşürmek istiyor ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklar” ifadelerini kullanan Barhydt, genişleyici para politikalarının Bitcoin ve diğer kripto varlıkları yukarı taşıyacağını savunuyor.



Lider kriptopara birimi konusunda iyimser beklentilere sahip olan ve yükseliş bahisleri oynayan tek ünlü yatırımcı Barhydt değil. Bitcoin yatırım stratejisiyle dikkat çeken Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 3-9 Şubat tarihleri arasında toplam 742,4 milyon dolar karşılığında 7.633 bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Şirket, bu alımı ortalama 97.255 dolar maliyetle gerçekleştirdi. Son yatırımla birlikte Strategy'nin toplam bitcoin varlığı 478.740 BTC'ye ulaştı. Son satın almayla birlikte Strategy’nin elindeki dijital varlıkların toplam piyasa değeri 46 milyar doları aşmış durumda.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bugüne kadar satın alınan Bitcoinlerin toplam maliyetinin yaklaşık 31,1 milyar dolar olduğunu ve şirketin ortalama alım fiyatının 65.033 dolar seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Güncel rakamlar doğrultusunda şirket toplam Bitcoin arzının yüzde 2,2'sinden fazlasına sahip durumda. Güncel rakamlara göre incelendiğinde şirketin Bitcoin’in yükseleceğine yönelik oynadığı bahis, toplam arz içerisindeki payı göz önüne alındığında oldukça büyük bir seviyede bulunuyor.



KÖTÜMSERLER AYNI FİKİRDE



Ancak Barhydt kadar iyimser olmayan isimler de var. Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, piyasanın geleceğine yönelik daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Likidite artışının kripto piyasalarını olumlu etkileyebileceğini kabul eden Hayes, bunun hemen gerçekleşmeyebileceğini belirtiyor. Kendi blogunda kaleme aldığı bir yazıda, Bitcoin’in 2024’ün son çeyreğinde görülen seviyeleri yeniden test edebileceğini ifade eden Hayes, fiyatın 70 bin ila 75 bin dolar bandına kadar gerileyebileceği görüşünde.