Kriptoyu yapay zeka çarptı: Bitcoin 100 bin doların altında

Kripto piyasaları ABD-Kolombiya gerilimi ve yapay zekada yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert düştü.



Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde yüzde 4 düşüşle 99 bin dolara kadar geriledi.



Ethereum, yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 3 bin dolar bandına geriledi.

YAPAY ZEKADA ÇİN ATAĞI



Çinli girişim DeepSeek, yapay zekada dengeleri değiştirdi.



Düşük maliyetiyle öne çıkan yapay zeka modeli DeepSeek, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu.



Aralık ayının son haftasında piyasaya sürülen DeepSeek'in kısa sürede elde ettiği başarı, OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li devlerin bu alandaki hakimiyetinin sarsılacağına dair beklentileri güçlendirdi.



ABD teknoloji endeksi Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.



ABD-KOLOMBİYA GERİLİMİ



ABD, suça karışmış göçmenleri sınır dışı etme kararını uygulamaya koydu. Göçmenleri taşıyan iki uçak Kolombiya tarafından geri çevrildi.



Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını, bir hafta sonra bu oranı yüzde 50'ye yükselteceklerini açıkladı.



Trump'ın tehdidinin ardından Kolombiya'nın göçmenleri taşıyan uçaklarını kabul ettiği bildirildi.



Söz konusu politikaların enflasyonist etkilerine dair endişeler de arttı.

