Kumar oynuyor demişlerdi: Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr
Kripto piyasalarında yükseliş hız kesmiyor. Bitcoin, 100 bin dolar sınırına yaklaştı. Bu yükseliş Bitcoin'i rezervlerine eklediği için eleştirilen El Salvador'u sevindirdi. Bitcoin'i ilk kez para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi, bugüne kadar yaptığı yatırımlardan 305 milyon dolar kâr etti. Devlet Başkanı Bukele'ye toplumun refahıyla kumar oynadığı eleştirileri yapılmıştı.
Kripto piyasalarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, rekor seviyeyi 99 bin 105 dolara taşıdı.
En büyük kripto varlık, yüzde 1'lik artış yaşaması halinde 100 bin doları görecek.
Bitcoin'deki yükselişe en çok sevinenler arasında El Salvador ve Başkanı Nayip Bukele yer aldı.
Bukele, bugüne kadar yaptıkları 268 milyon dolarlık kripto yatırımlarından 305 milyon dolar kâr ettiklerini açıkladı. Ülkenin Bitcoin'den karı yüzde 114'e yaklaştı.
El Salvador, Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Rezervlere Bitcoin ekleyen ülkenin kararı büyük tartışmalara yol açmıştı.
Bitcoin, kasım ayının ilk gününde bu yana yüzde 40, yıl başından beri yüzde 134 yükseliş kaydetti.
El Salvador, Bitcoin'in 17 bin dolara kadar gerilediği Aralık 2022'de ciddi zarar etmişti. Bukele yönetimi, o dönemde sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Muhalefet, Bukele'nin toplumun refahıyla kumar oynadığı ve bedelini halkın ödeyeceği söylenmişti.
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