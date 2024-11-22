Kumar oynuyor demişlerdi: Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr

Kripto piyasalarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, rekor seviyeyi 99 bin 105 dolara taşıdı.



En büyük kripto varlık, yüzde 1'lik artış yaşaması halinde 100 bin doları görecek.



Bitcoin'deki yükselişe en çok sevinenler arasında El Salvador ve Başkanı Nayip Bukele yer aldı.



Bukele, bugüne kadar yaptıkları 268 milyon dolarlık kripto yatırımlarından 305 milyon dolar kâr ettiklerini açıkladı. Ülkenin Bitcoin'den karı yüzde 114'e yaklaştı.

