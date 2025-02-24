MicroStrategy’den yeni Bitcoin alım sinyali: Yatırımlar sürecek

Eski adı MicroStrategy olan Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, şirketinin Bitcoin (BTC) alımlarına hız kesmeden devam edeceğine işaret eden önemli açıklamalarda bulundu.

Saylor, 10 Şubat'ta gerçekleştirilen son Bitcoin alımını duyurdu.

Bu alımda, şirket 742 milyon doların üzerinde bir bedelle 7.633 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC'ye çıkarmış oldu.

SaylorTracker verilerine göre, bu alımların ardından Strategy'nin BTC birikimi yazının kaleme alındığı sırada 46 milyar doları aşmış durumda. Şirket, BTC fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte, yatırımında şu an yüzde 47,7 oranında bir kazanç elde etmiş bulunuyor.

Saylor, şirketin gelecekteki planlarına dair önemli bir açıklama yaptı. 2025'in ilk çeyreğinde şirketin daha fazla Bitcoin alımı yapabilmek için "akıllı kaldıraç" kullanımını artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu stratejiyle, MicroStrategy'nin Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olma konumunu pekiştirmeyi planlıyor.

Bitcoin alımlarına ilişkin sürdürülebilirlik konusundaki endişelere rağmen, büyük finansal kuruluşlar şirketin stratejisini desteklemeye devam ediyor.

Örneğin, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 6 Şubat'ta yaptığı bir başvuru ile Strategy'deki hissesini yüzde 5'e çıkardı.

BlackRock, stratejiye güvenerek şirketin Bitcoin temalı pazarlama planına yatırım yapmayı sürdürüyor.

Ayrıca, ABD'nin 12 eyaleti emeklilik programları veya hazine fonları kapsamında Strategy hissesi bulunduruyor. Bu eyaletler arasında Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Kuzey Carolina, New Jersey, Teksas, Utah ve Wisconsin yer alıyor. Kaliforniya Eyalet Öğretmenleri Emeklilik Fonu ise, yaklaşık 83 milyon dolarlık Strategy hissesi ile bu eyalet fonları arasında en fazla görünürlüğe sahip olan fon olarak öne çıkıyor.

Son olarak, 20 Şubat'ta Strategy, daha fazla Bitcoin edinimi yapmak amacıyla 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil diliminin fiyatlandırıldığını duyurdu.

Bu hamle, şirketin Bitcoin alımlarını hızlandırma planlarını destekleyen bir finansman aracı olarak öne çıkıyor.