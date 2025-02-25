MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımı 500 bin token’a yaklaşıyor

Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlarla tanınan MicroStrategy (MSTR), son satın alımıyla birlikte BTC varlıklarını yarım milyon seviyesine yaklaştırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’un liderliğindeki şirket, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 2 milyar dolarlık %0 faizli dönüştürülebilir tahvil teklifinden elde edilen fonu kullanarak 20.356 Bitcoin (BTC) daha satın aldı.



Şirketin pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, alınan BTC’ler için toplamda 1,99 milyar dolar harcandı ve ortalama satın alma fiyatı token başına 97 bin 514 dolar olarak gerçekleşti. Bu son alımla birlikte MicroStrategy’nin elindeki Bitcoin miktarı 499 bin 096’ya ulaştı. Şirket, toplamda 33,1 milyar dolar harcayarak bu varlıkları edindi ve ortalama satın alma fiyatı 66 bin 357 dolar seviyesinde bulunuyor.



Bitcoin’in güncel fiyatının 95 bin 500 dolar olduğu göz önüne alındığında, MicroStrategy’nin BTC portföyü şu anda yaklaşık 47,7 milyar dolar değerinde. Bu da şirketin mevcut piyasa fiyatlarıyla ciddi bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.



MicroStrategy hisseleri, Cuma günü yaşanan ve hisse fiyatını 300 doların altına çeken düşüşün ardından, pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde hafif bir toparlanma gösterdi.