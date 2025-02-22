Milyarder yatırımcıdan XRP için pozitif beklenti

Galaxy Digital’in kurucusu ve milyarder yatırımcı Mike Novogratz, XRP’nin güçlü bir çıkış yapabileceğine dair iyimser görüşlerini geçtiğimiz günlerde paylaştı. XRP, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 1,5 oranında bir düşüş yaşadı ve fiyatı 2,67 dolara geriledi. Son bir haftada yüzde 3, bir ayda ise yüzde 15,5 değer kaybetmiş olmasına rağmen, XRP'nin yıl bazında yüzde 400 oranında bir artış yaşadığı dikkat çekiyor. Novogratz’ın XRP hakkındaki açıklamaları, altcoin piyasasının geleceği hakkında önemli bir görüşler sunuyor.



XRP’nin geçmişte kazandığı erken hareket avantajı ve daha önce kurulmuş olan güçlü topluluğu, Novogratz’a göre bu kripto para biriminin daha yeni token’lara kıyasla önemli bir avantaja sahip olmasına yol açtı. Özellikle daha önceki yıllarda kurulan topluluklar ve erken yapılan yatırımlar, XRP’yi piyasadaki en güçlü altcoin’lerden biri yapmaya devam ediyor. Bu avantaj, Novogratz’ın Galaxy Brains podcast’inde yaptığı konuşmada dikkat çektiği konulardan biri oldu. Novogratz, podcast’te altcoin piyasasında çok fazla token lansmanı ve token arzının olduğunu belirterek, yeni projelerin topluluk oluşturma açısından yeterli zaman bulamadıklarını vurguladı. Bu, daha önce başlatılan ve güçlü bir topluluk oluşturmuş olan XRP gibi kripto paralara, yeni projelere göre uzun vadede daha güçlü bir pozisyon sağlıyor.



XRP'nin bu yıl ETF olasılığına sıcak bakması ve bu gelişmenin, fiyatının önümüzdeki aylarda önemli bir artışa geçmesine yol açabileceği öngörülüyor. Novogratz, XRP’nin erken başladığı dönemde güçlü bir topluluk oluşturduğunu ve bunun, kripto para piyasasında daha fazla seçenek sunulmasına rağmen, XRP’yi bir adım önde tutmaya devam edeceğini belirtti.

Son 24 saatteki fiyat hareketleri, XRP’nin bir miktar düşüş yaşadığına işaret etse de, bu durum teknik göstergelerle paralel bir şekilde değerlendirildiğinde, XRP’nin fiyatının önümüzdeki haftalarda yeniden yükselişe geçebileceği öne sürülüyor. XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) de, geçtiğimiz hafta boyunca dalgalandıktan sonra şu anda yükseliş fazına girmiş gibi görünüyor. Bu, önümüzdeki dönemde XRP fiyatının tekrar ivme kazanabileceğini ve 2,75 dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca, 1. çeyrek sonunda XRP’nin fiyatının 3 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.



XRP’nin potansiyel olarak ETF’ye dahil olması, yatırımcılar tarafından daha fazla dikkat çekiyor ve bu durum kripto para piyasasında olumlu bir hava yaratabilir. Bunun sonucunda, XRP'nin ikinci yarıda 4 dolara kadar yükselmesi bile mümkün gözüküyor.



Ancak, kısa vadeli değerlendirmeler incelendiğinde, piyasanın belirsiz bir ruh halinde olduğu görülüyor. XRP için uzun vadede iyimser bir tablo olsa da, bazı yatırımcılar kısa vadede daha fazla momentum gösteren yeni token’lara yönelmeyi tercih edebilirler. Bu bağlamda, yatırımcılar önümüzdeki haftalarda büyük yükselişler yaşanması beklenen yeni projelere yönelebilirler.



YENİ TOKEN'LAR PİYASAYI HAREKETLENDİRİYOR



Bu bağlamda, yeni tokenlardan biri olan Solana için ikinci katman ağı olan Solaxy dikkatleri üzerine çekiyor. Solaxy, Solana ekosisteminde yer alacak ilk L2 protokolü olarak, ultra düşük işlem ücretleri ve yüksek ölçeklenebilirlik vaatleriyle yatırımcıların ilgisini topluyor. Proje, aynı zamanda Solana ile hızlı bir köprüleme işlevselliği sunuyor ve gelecekte diğer ağlarla uyumluluk eklemeyi planlıyor.



Solaxy’nin ön satışında 22,7 milyon dolar toplanması, projenin büyük bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Ayrıca, yerel tokenı SOLX, işlem ücretlerini ödemek için kullanılacak ve bu, Solaxy’nin piyasaya sürülmesinin ardından yüksek talep görebileceği anlamına geliyor. Proje, sosyal medya platformu X’te 70.000 takipçiye ulaşmış durumda, bu da projenin gelecekteki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

