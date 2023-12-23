Nijerya'da kripto para yasağı kalktı

Nijerya Merkez Bankası (CBN), ülkede uygulanan kripto para kullanımı yasağının kaldırıldığını bildirdi.



CBN'nin Mali Politika ve Düzenleme Departmanı Direktörü Haruna Mustafa, yayımladığı genelgede, küresel olarak mevcut eğilimlerin kripto para düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.



Ülkede uygulanan kripto para kullanımı yasağının kaldırıldığını aktaran Mustafa, "CBN, Nijerya'daki bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenleyici yetkisi altındaki finans kuruluşlarına rehberlik sağlamak üzere yeni bir kılavuz yayımladı." ifadesini kullandı.



Nijerya hükümeti, Şubat 2021'de ülkede kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımını yasaklamıştı.