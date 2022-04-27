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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi. Ülke, El Salvador’dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 14:34

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi

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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko’nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve ’i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da Bitcoin 7 Eylül 2021’de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

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