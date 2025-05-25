Pakistan, Bitcoin madenciliğini destekliyor

Pakistan Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezlerine güç sağlamak için ulusal bir girişimin ilk aşamasında 2.000 megawatt elektrik tahsis edeceğini söyledi.



Tahsis, İslamabad'ın elektrik fazlasını Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için kullanma planlarının bir parçası.



Pakistan'ın enerji sektörü, yüksek elektrik tarifeleri ve fazla üretim kapasitesi gibi zorluklarla boğuşuyor.



YENİLENEBİLİR ENERJİ İŞLERİ KARIŞTIRDI



Güneş enerjisinin hızla yaygınlaşması, daha fazla tüketicinin yüksek maliyetleri azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi nedeniyle manzarayı daha da karmaşık hale getirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, girişimin hükümet destekli bir kuruluş olan Pakistan Kripto Konseyi (PCC) öncülüğünde yürütüldüğü ve ihtiyaç fazlası elektrikten para kazanmaya, yüksek teknolojili işler yaratmaya ve yabancı yatırım çekmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtildi.



Tahsisatın, daha geniş, çok aşamalı bir dijital altyapı sunumunun ilk aşaması olduğu da eklendi.