Piyasalar nefesini tuttu. ABD'den gelecek veri Bitcoin'i nasıl etkileyecek?

Bitcoin , yatırımcıların ABD'den gelecek kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine odaklandığı Asya piyasalarındaki erken işlemlerde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Finansal piyasalar eğitim ve işlem platformu Skoub'un kurucusu Ameera Khalid, yatırımcıların para politikalarına dair yeni sinyalleri ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.

Bölgesel gerilimlerin tırmanması, enflasyonist baskıların devam etmesi veya Fed üyelerinden gelebilecek daha şahin bir duruşun kripto paralar üzerinde ilave satış baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin şu sıralar yüzde 0,46 oranında yükselişle 62 bin 650 dolar seviyelerinde işlem görüyor.