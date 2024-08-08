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Putin onayladı: Kripto para ile ödeme dönemi başlıyor

Rusya'da kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılması yasal hale geldi.

Putin onayladı: Kripto para ile ödeme dönemi başlıyor
Rusya’da kripto madenciliği yasal hale geldi

Rusya’da kripto madenciliği yasal hale geldi

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Devlet Başkanı , kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

Putin’in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede madenciliği yasal hale gelmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

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