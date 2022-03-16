Reef coin nedir? (Reef coin nasıl satın alınır?)

Reef Finance, 2020 yılının sonlarında Denko Mancheski tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

Reef, kripto para piyasasında CoinMarketCap verilerine göre 530 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

REEF NASIL ALINIR?

Binance üzerinden Reef coin satın alabilirsiniz.

Reef satın almak için ilk olarak borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almak gerekiyor. Reef, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.