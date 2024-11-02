Rusya'da bireysel kripto para madenciliği yapanlara elektrik tüketim sınırı

Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik düzenleyici çerçeveyi belirledi.



Buna göre, madencilere elde ettikleri kripto para miktarını Federal Vergi Servisi'ne bildirme zorunluluğu getirilirken, bireysel kripto para madenciliği yapanlar ayda 6 bin kilovatsaat elektrik tüketim sınırını aşamayacak.



Söz konusu sınırı aşanların "bireysel girişimci" olarak kayıt yaptırmaları gerekirken, hükümet elektrik arzında sorun yaşanan bölgelerde madencilik yapmayı yasaklayabilecek.



Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyi gibi bazı bölgelerinde kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasallaştıran kararnameyi 8 Ağustos'ta onaylamıştı.

