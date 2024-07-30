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Rusya'dan kripto madenciliğine onay

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren tasarıyı kabul etti.

Rusya'dan kripto madenciliğine onay

Duma'da düzenlenen oturumda, madenciliğinin yasal hale gelmesini içeren yasa onaylandı.

Buna göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Federasyon Konseyi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Duma, 27 Şubat'ta dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etmişti.

Rusya Merkez Bankası, 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti, ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

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