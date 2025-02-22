SEC, Coinbase davasını geri çekmeye hazırlanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase’e karşı açtığı davayı geri çekmeye hazırlanıyor. Düzenleyici kurum içindeki komisyon üyelerinin onayına bağlı olan bu karar, kripto sektöründe büyük bir hukuki zafer olarak değerlendiriliyor. SEC’in, Coinbase’in kayıt dışı bir borsa işlettiği ve kayıt dışı menkul kıymetler listelediği yönündeki suçlamalarından tamamen vazgeçmesi, yalnızca Coinbase için değil, sektörde benzer davalarla mücadele eden diğer şirketler için de emsal teşkil edecek.



Bu gelişmeyle birlikte, ABD’de kripto paraların düzenlenmesi konusundaki tartışmaların mahkemelerden Kongre’ye taşınması bekleniyor. Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, SEC ile yapılan anlaşmanın davanın "ön yargıyla" reddedilmesini içerdiğini belirtti. Grewal, bu kararın yalnızca Coinbase’in değil, ABD’deki tüm kripto ekosisteminin kazandığı bir mücadele olduğunu vurguladı. CoinDesk’e verdiği röportajda, “Biz kazandık, onlar kaybetti” ifadelerini kullanan Grewal, SEC’in geri adımının sektöre önemli bir yön verdiğini dile getirdi.



Coinbase CEO’su Brian Armstrong da gelişmeyi sektör için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Cuma günü yayınladığı videoda Armstrong, SEC’in geri çekilme kararının, düzenleyici ortamın gelecekte nasıl şekilleneceğine dair güçlü bir sinyal verdiğini ifade etti.



SEC’in kriptoya bakışı değişiyor



SEC’in Coinbase davasını geri çekmesi, kurumun kripto varlıklara yönelik yaklaşımında köklü bir değişimin işareti olarak görülüyor. Uzun süredir kripto paraları menkul kıymet olarak değerlendiren SEC, bu tutumunu Howey testi çerçevesinde savunuyordu. Ancak Coinbase, Howey testinin kripto varlıklara uygulanamayacağını iddia ederek, federal mahkemelerde mücadele etmeyi seçti.



Son olarak, bir yargıcın Coinbase’in bu iddialarını değerlendirme hakkını tanıması, SEC’in pozisyonunu zayıflatmıştı. Düzenleyici kurumun eski başkanı Gary Gensler, çoğu kripto varlığın menkul kıymet olduğunu savunuyordu. Ancak Coinbase davasındaki geri adım, bu konuda nihai karar vericinin mahkemeler değil, Kongre olacağını gösteriyor.



Bu gelişmeyle birlikte, kripto sektörünün hukuki mücadele yerine lobi faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Coinbase, Fairshake PAC aracılığıyla milyonlarca dolarlık siyasi bağış yaparak Kongre’de daha dostane bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor.



SEC içindeki bölünme işaretleri



SEC’in karar alma sürecinde kurum içindeki görüş ayrılıklarının etkili olduğu belirtiliyor. Komisyon üyeleri Geçici Başkan Mark Uyeda, Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce ve Demokrat Komiser Caroline Crenshaw’dan oluşuyor. Peirce ve Uyeda uzun süredir SEC’in kripto sektörüne yönelik yaklaşımını eleştirirken, Crenshaw dijital varlık endüstrisine karşı daha şüpheci bir tavır sergiliyor.



Davayı düşürme yönündeki oylamada Crenshaw’ın nasıl bir tutum alacağı belirsizliğini korurken, SEC’in kriptoyla ilgili uygulama birimini yeniden yapılandırdığı görülüyor. Kurum, dijital varlıkları içeren davalara yoğun ilgi gösterdiği dönemi geride bırakırken, yatırımcı korunması ve dolandırıcılık gibi konulara daha fazla odaklanacağını belirtiyor.



Kripto dünyasında yeni dönem



Analistlere göre SEC’in Coinbase davasındaki geri adımı, Binance gibi diğer büyük kripto platformlarına yönelik davalar için de emsal teşkil edebilir. Düzenleyici kurum, geçtiğimiz hafta Binance davasına ara verilmesini istemişti. Ayrıca SEC, kripto faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı düzenleyici tanımlamalar getirme çabalarından da geri adım attı.



Bu gelişmeler, kripto piyasasının uzun süredir karşı karşıya olduğu düzenleyici belirsizliklerin azalabileceği yönünde bir beklenti yaratıyor. Ancak SEC’in bu kararı, düzenleyici çerçevenin tamamen gevşetileceği anlamına gelmiyor. Kurum, özellikle yatırımcı korunması ve dolandırıcılıkla mücadele konularında katı tutumunu sürdüreceğini belirtiyor.



Öte yandan, Better Markets CEO’su Dennis Kelleher, SEC’in geri adım atmasını "tarihi bir hata" olarak nitelendirerek, kurumun yatırımcıları ve piyasaları tehlikeye attığını savundu. Kelleher, SEC’in yasaları tarafsız bir şekilde uygulamak yerine, milyarder kripto yatırımcılarının baskısı altında hareket ettiğini iddia etti.



Önümüzdeki günlerde, SEC’nin Coinbase davasıyla ilgili resmi oylaması ve mahkemeden gelecek karar yakından takip edilecek. Eğer SEC, Coinbase’in kayıt dışı menkul kıymet listelediği suçlamalarını resmen düşürürse, benzer davalarda da aynı yolu izlemesi gerekecek.



Paul Grewal, “Bu davanın düşürülmesinin diğer davaların çözülmesi için bir şablon oluşturacağını umuyorum” derken, Coinbase ve kripto sektörünün gelecekteki önceliğinin ABD Kongresi’nde net düzenlemeler oluşturmak olduğu belirtiliyor.

FTX alacaklılarının %80’i kriptoya yeniden yatırım yapacak, %62’si solana satın almayı planlıyor



Spot: FTX alacaklılarının büyük çoğunluğu, borsanın çöküşüne rağmen kripto paralara yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. . NFTevening’in Storible ortaklığıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, özellikle Solana ve yapay zeka tabanlı projelere olan ilginin güçlü kaldığını ortaya koyuyor.



FTX alacaklılarının büyük bir kısmı, borsanın 2022’de yaşadığı çöküşün ardından finansal iyileşme sürecine girmeyi planlıyor. Anket sonuçlarına göre, alacaklıların neredeyse %80’i, FTX’in yaklaşık 9 milyar dolarlık çöküşüne rağmen geri ödemelerini kripto paralara yeniden yatırmayı düşünüyor. Bu gelişme, kripto dünyasında iyimserliğin hala canlı olduğunu gösteriyor. NFTevening’in Storible ortaklığıyla 19 Şubat’ta gerçekleştirdiği anketin sonuçları, FTX alacaklılarının büyük bir kısmının, yatırım tercihlerinde Solana (SOL) ve AI tabanlı projelere olan ilgilerini koruduğunu ortaya koyuyor.



Solana, FTX alacaklıları arasında popüler



Anket, çevrimiçi araştırma platformu Prolific üzerinden gerçekleştirildi ve 1.016 FTX alacaklısı katıldı. Katılımcılar, portföylerinin en az %10'unun Solana’dan (SOL) oluşması ya da bir yıldan uzun süredir en az 100$ değerinde SOL tutmaları gereken bir kriteri karşılıyorlardı. Ankete katılanların %62’si, geçmişte yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, geri ödemeleriyle Solana satın almayı planlıyor. Libra meme coin’inin piyasaya sürülmesi ve Meteora skandalı gibi olaylar, Solana'nın değerine zarar vermiş olsa da, alacaklılar hala Solana'nın geleceğine dair umutlarını kaybetmediler.



Ankete göre, alacaklıların %44’ü, Solana merkezli projelere yeniden yatırım yapmayı düşündüklerini belirtti. Solana’nın fiyatı 145 doların altına düşerse, katılımcıların %71’i, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güçlü inançlarıyla daha fazla SOL almayı veya mevcut birikimlerini tutmayı planlıyorlar. Bu sonuç, alacaklıların, düşüşü bir fırsat olarak değerlendirerek, daha düşük fiyatlardan varlık biriktirme stratejilerine olan bağlılıklarını gösteriyor.



Ethereum ve BNB zinciri öne çıkıyor



Solana'nın ardından en çok tercih edilen ikinci blok zinciri Ethereum (ETH) oldu. Katılımcıların yüzde 31’i Ethereum’a yatırım yapmayı planlarken, %16’sı ise BNB Zinciri (BNB) üzerinde yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu sonuçlar, FTX alacaklılarının, yalnızca Solana’ya değil, aynı zamanda Ethereum ve BNB Chain gibi büyük ekosistemlere de ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.



Meme coinler de, FTX alacaklıları arasında popülerliğini sürdürüyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların üçte biri, spekülatif varlıklar arasında yer alan meme coinlere yatırım yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, yapay zeka (AI) tabanlı projelere olan ilgi de artmış durumda. Katılımcıların yüzde 31’i, AI destekli blok zinciri projelerine öncelik vermeyi düşündüklerini belirtti. Bu durum, yapay zekanın finans sektörü ve dijital varlıklar üzerindeki etkisine olan inancın arttığını gösteriyor.



FTX çöküşünün etkileri ve kurtarma süreci



Kasım 2022’de FTX’in ve 130’dan fazla iştirakinin çöküşü, kripto piyasasında derin bir iz bıraktı ve Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 16.000 dolara kadar düştü. Solana ise yüzde 94 değer kaybetti ve Aralık 2022’de 9,60 dolara kadar geriledi. FTX’in çöküşü, sektörde uzun süreli bir kripto kışına yol açtı. Ancak, sektörde toparlanma yönünde atılan adımlar da devam ediyor.



FTX'in Bahamalar bölümü, alacaklılara yönelik ilk geri ödeme dağıtımını 18 Şubat’ta gerçekleştirdi. 50.000 doların altındaki talepleri olan alacaklılar, yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki sermayeyi aldılar. FTX’in ikinci geri ödeme dağıtımı ise 30 Mayıs’ta yapılacak. Bu dağıtımda, daha geniş bir alacaklı grubu yer alacak.



FTX alacaklılarının ileriye yönelik beklentileri



FTX’in kurtarma planı çerçevesinde, alacaklıların %98’inin alacak değerlerinin %118’ini nakit olarak alması bekleniyor. Mayıs 2024’te borsanın, toplamda 14,5 milyar ila 16,3 milyar dolar arasında bir dağıtım yapması öngörülüyor. Bu gelişmeler, FTX’in çöküşünün ardından sektördeki yatırımcıların kripto paralara olan güvenini yeniden kazanmalarına ve sektördeki iyimserliğin artmasına yardımcı olabilir.

