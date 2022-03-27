Shiba coin nedir, nasıl alınır?

Shiba Inu, Ağustos 2020'de oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

Dogecoin'den sonra piyasaya sürülen Shiba coin, 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir.

Kripto para piyasasında 14. en yüksek piyasa değeri olan CoinMarketCap'e göre 13 milyarın üzerinde bir piyasa değerine sahiptir.



SHIBA INU NASIL ALINIR?



Shiba coin alımını gerçekleştirebilmek için öncelikle güvenilir bir kripto para borsası seçmeniz gerekiyor.



Shiba coin, diğer borsaların yanı sıra Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap ve OKEx'te listelenmiştir.

