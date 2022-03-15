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Smooth Love Potion (SLP) coin nedir? (SLP coin nasıl alınır?)

Smooth Love Potion (SLP), Axie Edge tarafından geliştirilen bir oyun tokenıdır. Peki Smooth Love Potion (SLP) nedir? Smooth Love Potion (SLP) nasıl ve nereden alınır?

Haberler 15.03.2022 - 15:01

Smooth Love Potion (SLP) coin nedir? (SLP coin nasıl alınır?)

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Ethereum blok zincirinde var olan oyun Axie Infinity’nin karakterleri için yaratılan Smooth Love Potion (SLP) coin ya da diğer ismiyle Pürüzsüz Aşk İksiri, kullanıcıların oyundaki tahsil edilebilir dijital yaratıklar olan Axies’i üretmelerini sağlar.

Axie Edge’nin CEO’su ise yazılım mühendisi olan Trung Nguyen. 

SLP, Uniswap gibi merkezi olmayan borsalarda (DEX) ve Zipmex gibi merkezi borsalarda işlem yapmak için kullanılabilir.

SLP’nin merkezi olmayan borsalarda da alınıp satılması, onu diğer oyun içi para birimlerinin çoğundan ayırır.

SLP COİN NASIL ALINIR?

SLP kriptosu almak, Axie Infinity oyununu oynamak şartına bağlıdır. 

Oyun boyunca SLP biriktirmek zaman alabilir ve bir oyuncunun ilk türlerini gerçekleştirmek için yeterli jeton kazanmak için 15 yarışma kazanmak gerekebilir.

SLP Coin, Binance, KuCoin, Gate.io, Crypto.com, FTX, ByBit, OKEx, Bitstamp gibi dev kripto para borsalarında işlem görürken Sushiswap, Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalardan da alınıp satılabiliyor.

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