Tarihin en büyük siber hırsızlığı: Saldırının arkasında kim var?

Kripto para borsası ByBit'e siber saldırı düzenlendi. Saldırıda 1,5 milyar dolarlık Ethereum'un çalındığı tespit edildi.



Söz konusu saldırı, kripto tarihinin en büyük siber hırsızlığı olarak nitelendirildi.



Bybit CEO'su Ben Zhou, ilk belirlemelere göre toplam 401 bin Ethereum'un ele geçirildiği duyurdu. Çalınan varlıkların 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.



Borsadan yapılan açıklamaya göre Ethereum soğuk cüzdanı saldırıya uğradı ve cüzdandaki tüm varlıklar bilinmeyen bir adrese gönderildi.



Diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilen açıklamada, işlemlerin normal bir şekilde sürdüğü ifade edildi.



KRİPTO PARALAR DALGALANDI



Siber saldırının ardından kripto varlık fiyatları dalgalandı.



Dün 99 bin doları aşan Bitcoin, siber saldırı haberlerinin ardından 96 bin 200'e kadar geriledi. BTC, bugün yüzde 0,2 artışla 96 bin 300 dolar civarında işlem görüyor.



Ethereum ise 2 bin 850 dolar civarından 2 bin 600 dolara kadar çekildi.



SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?



Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence, Bybit'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli Lazarus Group'un olduğunu iddia etti.



Arkham, saldırıyı tespit edebilecek kişilere yaklaşık 30 bin dolar değerinde 50 bin ARKM token vereceğini açıkladı.



Sosyal medyada zincir üstü dedektif olarak bilinen ZachXBT, saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu ileri sürdü.



LAZARUS'UN KİRLİ GEÇMİŞİ



Kuzey Koreli siber saldırganların 2024 yılı ekim ayındaki 50 milyon dolarlık Radiant ve temmuz ayındaki 230 milyon dolarlık WazirX saldırıları ile bağlantıları tespit edilmişti.



2022 yılında 625 milyon doların çalındığı Axie Infinity saldırısını da Lazarus'un düzenlediği ortaya çıkmıştı.