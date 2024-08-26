Telegram bağlantılı Toncoin'de sert düşüş

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'daki gözaltı süresi uzatıldı. Mesajlaşma uygulaması Telegram, Durov’a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.



Bu arada Telegram ile bağlantılı kripto varlık Toncoin, Durov'un gözaltına alınmasının yol açtığı belirsizliğin etkisiyle ciddi değer kaybetti.



Toncoin (TON), piyasa değerinde yaklaşık 2,7 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Coinmarketcap verilerine göre en büyük 10. kripto varlık konumunda bulunan TON, cumartesi gününden bu yana yüzde 20'den fazla düştü. TON, bugün itibarıyla 5,62 dolardan işlem görüyor.



Toncoin projesinin arkasındaki The Open Network Foundation, Telegram'dan bağımsız olduğunu açıklamıştı. Buna rağmen Toncoin, Telegram ile ilişkisi nedeniyle kriptonun en çok konuşulan girişimlerinden biri haline gelmişti.



Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Telegram kurucusu Pavel Durov, Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirilmişti.



Gözaltı kararının ardından Telegram, uygulamanın Dijital Hizmet Yasası dahil Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğunu duyurdu. Açıklamada "Durov'un saklayacak bir şeyi yok, Avrupa'ya sık sık ziyaret etmektedir" denildi.