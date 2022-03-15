Tether nedir? (Tether Coin nasıl alınır?)

Tether Limited tarafından Temmuz 2014'te kurulan bir kripto para birimidir.

Kurulduğu zaman adı RealCoin olan Tether'in ismi Kasım 2014'te değiştirildi.



Tether (USDT), ABD dolarının sanal bir versiyonu olan bir stabil coini ifade ediyor. Şirket piyasada yer alan her Tether kripto para karşılığında kasada 1 ABD doları bulunduğu iddia ediliyor.

Kullanıcılar Tether yani USDT bakiyelerini blockchain sistemi ile kolay bir şekilde transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun bir biçimde sanal cüzdanlarında tutabilirler.



TETHER COİN NASIL ALINIR?

Türkiye'de Türk Lirası ile Tether satın almak oldukça kolay ve hızlı bir işlem olarak yapılabilir. Tether alım ve satım işlemlerinizi kripto para borsaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, BTC/USDT, ETH/USDT ve XRP/USDT paritelerini tercih ederek kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz.