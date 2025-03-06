Tether savaş açtı: Kripto para borsası Garantex faaliyetlerini durdurdu

Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Garantex'ten yapılan yazılı açıklamada, platformda yaklaşık 28 milyon dolarlık kripto para cüzdanlarının Tether tarafından bloke edildiği bildirildi.



Tether'in Rus kripto piyasasına "savaş açtığı" yorumuna yer verilen açıklamada, "Kötü haberlerimiz var. Bu sorunu çözerken kripto para çekme işlemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri geçici olarak askıya alıyoruz." denildi.



AB, Garantex'i 2025 yılında yaptırım uygulanan Rus bankalarla yakın ilgisi olduğu gereçkesiyle 16'ıncı yaptırım paketine dahil etmişti.

6 Mart 2025 tarihinde Garantex, stablecoin Tether'in platformundaki dijital cüzdanları bloke ettiğini ve bu durumun operasyonlarını durdurmaya zorladığını açıklamıştı.



Dijital varlıklar ve kripto paralar, Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söylemişti.