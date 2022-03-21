TLM (Alien Worlds Trillium) nedir, nasıl alınır?

Alien Worlds, Alman geliştiriciler Dacoco GmbH tarafından geliştirildi.

Alien Worlds Trillium, metaverse blokzincir tabanlı bir oyunun token’ıdır. Oyuncuların NFT'lerle rekabet ettiği bir ekonomi simülasyonu olarak da tanımlanabilir.

Simülasyon oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium için rekabet etmeye teşvik eder.



Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler.



Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.