Trump kripto milyarderliğini artırıyor

Trump Media and Technology Group (TMTG), yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin ve ilgili varlıkları elinde bulundurduğunu duyurdu.



Bu miktar, şirketin toplam likit varlıklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Nasdaq’ta DJT koduyla işlem gören TMTG hisseleri, bu açıklamanın ardından piyasaların açılmasıyla birlikte yüzde 9’a varan yükseliş kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketteki hisseleri ise yaklaşık 2.3 milyar dolar değerinde.



Beyaz Saray'a döndüğünden beri Trump, ABD'yi "kripto paranın küresel başkenti" olarak konumlandırma sözü verdi.



Cuma günü Trump, ülke çapında blok zinciri altyapısına ve kripto ödeme sistemlerine erişimi genişleten iki partili bir yasa tasarısı olan GENIUS Yasasını imzaladı.



Bu gelişmeler, dijital para biriminin geleceğine yönelik hem siyasi hem de finansal bir bahsi yansıtıyor ve Trump'ın siyaset, medya ve kripto piyasalarının kesiştiği noktadaki eşsiz yerini sağlamlaştırıyor.