Trump resmen başvurdu… Kriptonun da dengeleriyle oynayacak

NYSEArca'nın yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social bir borsa yatırım fonu (ETF) ihracı için başvuruda bulundu.



NYSE Arca'ya yapılan başvuru listeleme ve ticarete başlamak için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) potansiyel onay alma sürecinin bir parçası.



Başvuruda, "Kayıt Beyanına göre, Güven genel olarak Bitcoin fiyatının performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Tröst, Tröst'ün masraf ve yükümlülüklerinin ödenmesinden önce bu performansı yansıtmayı amaçlamaktadır" denildi.



Başvuruya göre, tröstün sponsoru Yorkville America Digital, LLC ve saklama görevlisi Foris DAX Trust Company, LLC. Sponsor daha önce yapılan bir basın açıklamasında "Amerika öncelikli varlık yönetimi firması" olarak tanımlanmıştı.



Nasdaq listesinde yer alan Trump Media and Technology Group, Truth Social ve Truth.Fi'nin işletmecisi.