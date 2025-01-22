Trump yönetiminden kripto paralar için ilk adım

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Vekili Mark Uyeda, kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi amacıyla yeni Kripto Görev Gücü kurdu.



SEC'den yapılan açıklamada, Görev Gücü'ne Hester Peirce liderlik edecek. Kripto Görev Gücü, kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirmek için çalıştıracak.



Söz konusu karar Trump yönetiminin kripto para politikasına yönelik ilk adımı olarak yorumlandı. Kararın ardından Bitcoin, 107 bin doların üzerine yükseldi.



Bitcoin, Trump'ın görevi devraldığı gün olan 20 Ocak'ta 110 bin dolara kadar yükselmiş daha sonra 100 dolar sınırına kadar gerilemişti.



Kripto sektörü, görevi devralmasının ardından Trump'ın kripto ile ilgili bir kararname yayınlamasını gekliyordu. Ancak bu beklentiler boşa çıkmış, ilk günde kripto paralar ile ilgili bir gelişme yaşanmamıştı.

