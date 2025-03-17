Trump'ın ticaret politikaları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor

ABD’de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), piyasaya sürüldüğü 2024 Ocak ayından bu yana en uzun çıkış serisini kaydetti. Son beş haftada, yatırımcıların 12 farklı Bitcoin ETF’sinden toplamda 5,5 milyar doları aşan varlık çektiği bildirildi. Bu büyük çıkış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte başladı ve piyasalarda riskli varlıklara yönelik geniş çaplı bir satış dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI KRİPTO YATIRIMCILARINI ENDİŞELENDİRİYOR



Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin ETF’lerinden yaşanan çıkışların büyük bölümü Trump’ın ekonomi ve ticaret politikalarına dair belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Trump’ın başlattığı yeni gümrük tarifeleri ve küresel ticaret savaşına yönelik söylemleri, yatırımcıların geleneksel riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken, bu eğilimin Bitcoin’e de sıçradığı görülüyor.



Kripto piyasalarında uzun süredir Trump’ın başkanlığı döneminde dijital varlıklara daha olumlu bir düzenleyici çerçeve sunabileceği beklentisi hakimdi. Ancak, yatırımcıların son dönemdeki tepkisi, ticaret politikalarının ve geniş çaplı makroekonomik dalgalanmaların Bitcoin’e olan ilgiyi baskıladığını gösteriyor.



BITCOIN 2025’TE ZORLANIYOR: FİYATLAR YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 12 DÜŞTÜ



Trump’ın Kasım ayındaki seçim zaferinin ardından Bitcoin 2024 yılında rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak, 2025 yılına girildiğinden beri dijital varlık piyasası önemli ölçüde baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin, yılın başından bu yana yaklaşık %12 değer kaybederken, Londra saatiyle sabah 10 itibarıyla 83.500 dolar seviyesinde işlem gördü.



Kripto türevleri alanında uzmanlaşan Amberdata'nın türevler direktörü Greg Magadini, yatırımcılara yönelik bir notunda, "Bitcoin ve kripto genel olarak şu anda tamamen makroekonomik gelişmeler tarafından yönlendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu. Magadini, Bitcoin’in riskli varlıklarla birlikte hareket etmeye devam edeceğini ve kısa vadede geleneksel finans piyasalarından bağımsız bir seyir izleme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.



BITCOIN ETF ÇIKIŞLARI NE ANLAMA GELİYOR?



Bitcoin ETF’leri, kripto piyasasına kurumsal yatırımcıların erişimini artıran en önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Ancak, son haftalarda yaşanan çıkışlar, büyük yatırımcıların Bitcoin’e yönelik risk algılarının değiştiğini ve portföylerini yeniden yapılandırmaya başladıklarını gösteriyor. Bu gelişme, kripto para piyasalarında olası bir likidite sorunu yaratabilir ve Bitcoin’in fiyat hareketlerini daha volatil hale getirebilir.



Bitcoin ETF’lerindeki bu çıkış serisinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, piyasa analistleri özellikle ABD’nin ekonomik politikaları ve küresel piyasalardaki genel risk iştahı doğrultusunda Bitcoin’in yönünü belirleyeceğini öngörüyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Trump yönetiminin kripto para düzenlemeleri ve ticaret politikaları konusunda atacağı adımlara odaklanmış durumda.

