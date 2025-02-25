XRP fiyatı riskli bir kalıp oluşturuyor: Büyük bir çöküş mü geliyor?

XRP, pazartesi günü başlayan geri çekilme ile kritik bir destek seviyesine ulaşarak piyasada belirsizliği artırdı. Yılın en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden XRP, 2,40 dolara gerileyerek resmen ayı piyasasına adım attı.

Bu düşüş, aynı zamanda Bitcoin’in 100.000 doların altında kalmasıyla birlikte kripto para piyasasında daha geniş bir zayıflığın işaretini verdi. Kripto korku ve açgözlülük endeksi de 38 seviyesine gerileyerek "korku" bölgesine düştü. Bu arada altcoin sezon endeksi de düşüş eğiliminde.



Teknik analiz, XRP'nin fiyatının daha da düşebileceğine işaret ediyor. Günlük grafik, fiyatın 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına düşerek, satıcıların piyasada hakimiyet kurduğunu ve düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, XRP, baş ve omuzlar formasyonu oluşturmuş durumda.

Bu formasyon, piyasa katılımcılarının dikkatle izlediği bir teknik yapıdır ve genellikle düşüş sinyali verir.



XRP'nin şu anda fiyatı, eğimli boyun çizgisine düşmüş durumda ve Murrey Matematik Çizgileri ile hizalanarak güçlü bir pivot tersine dönüş noktasına işaret ediyor. Bu durum, büyük bir düşüş kırılmasının yakın olduğunu düşündürüyor. Önümüzdeki süreçte, XRP'nin 1,79 dolara gerileyebileceği tahmin ediliyor. Bu seviyenin altına inmesi, daha fazla satış baskısını tetikleyebilir ve fiyatın daha da düşmesine neden olabilir.



Ayrıca, XRP'nin 61,8% Fibonacci geri çekilme seviyesine, yani 1,6130 dolara kadar gerilemesi de olasılık dahilinde. Ancak, XRP'nin 2,735 dolara, yani zayıf stop-reverse seviyesinin üzerine çıkması durumunda, mevcut düşüş eğiliminin geçersiz hale gelmesi bekleniyor.