Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin 64 bin doları aştı

Bitcoin, borsada işlem gören fonların hafta başında güçlü talebine ilişkin beklentilerin etkisiyle art arda ikinci günde de yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. 2 ayda yüzde 50 değerlendi.



Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 64.000 doların üzerine çıkarak 64.279 dolara yükseldi ve ardından Singapur 09.20 itibarıyla 63.622 dolara geriledi.



Bu yükselişte, 11 Ocak'ta işlem görmeye başlayan, ABD'de listelenmiş Bitcoin ETF'lerinin en büyük kripto token'ına yönelik doyumsuz gibi görünen talep yatıyor. Bitcoin son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösterdi.

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.