Zuckerberg'in sabitkoin projesi satışa çıkıyor

Meta tarafından desteklenen ve daha önce adı Libra olan kripto para girişimi olan Diem'in varlıklarını satarak yatırımcılarına geri ödeme yapmayı planladığı belirtildi.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre grup bir dönemin iddialı kripto parası Diemcoin’den kalan tüm varlıkları nakite dönüştürmek için yatırım bankalarıyla görüşüyor.



2019 yılında Meta'ya ait Facebook sabit dijital parasını tanıttığında birçok firmayla işbirliğini duyurarak küresel finansal servislerinde yer dinmek için yola çıkmış fakat projeyi küresel regülasyonlardan korumayı başaramadı.



Dönemin Facebook'unun patronu Mark Zuckerberg’in Kongre'ye proje hakkında açıklamalarda bulunması için ifade vermesi için çağrılması sonrası bazı ortaklar projeyi terk etmiş ve ismi Diem olarak değiştirilmişti.



Bunun ardından Diem’in hedefleri küçültüldü ve kurucusu David Marcus geçtiğimiz yıl Meta’dan ayrıldı. Grup, Diem işlemleri için Silvergate Capital Corp. ile görüşmüş fakat Fed’in bu konuya direnç göstermesi projeye son darbeyi vurmuştu.



Diem Mayıs ayında yaptığı açıklamada dolara endeksli bir sabit dijital para olan Diem USD’nin işlemlerinin Silvergate Bank tarafından gerçekleştirileceğini belirtmişti. Diem’in avukatları ve düzenleyici kurumlar arasında gerçekleştirilen bir çok görüşme sonrası FED geçtiğimiz yıl Silvergate’e kurumun bu uygulamaya sıcak bakmadığını ve izin çıkarma konusunda güvence veremeyeceğini belirtimişti.