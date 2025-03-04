Kripto paralara ticaret savaşları darbesi: 13 milyon dolar tek kalemde sıfırlandı

Ticaret savaşlarının resmen başlamasıyla birlikte riskli varlıklarda satışlar hızlandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik rezerv açıklamasıyla yükselişe geçen kripto paralar, ticaret savaşları korkusuyla yeniden yön değiştirdi. Yatırımcıların yükseliş heyecanı ise sadece bir gün sürdü.



Bitcoin liderliğinde kripto para piyasası kırmızıya büründü. Düne 94 bin 230 dolar civarında başlayan Bitcoin, yüzde 12'nin üzerinde düşüşle 82 bin dolara kadar çekildi. BTC, daha sonra gelen kısmi toparlanmayla 84 bin 200 dolara yükseldi.



Ethereum'daki (ETH) gerileme ise yüzde 20'yi aştı. Düne 2 bin 500 doların üzerinde başlayan Ethereum, 2 bin dolara kadar geri çekildi.



Trump'ın rezerv listesinde yer alacağını açıkladığı XRP ve Solana (SOL) yüzde 25, Cardano (ADA) yüzde 55 düşüş kaydetti.



13 MİLYON DOLAR TEK SEFERDE SIFIRLANDI



Kripto vadeli piyasalarda 314 bin yatırımcının likide oldu. Toplam 1,1 milyar dolarlık pozisyon kapatıldı.

Coinglass verilerine göre tek seferde 13 milyon dolarlık bir emrin sıfırlanması ise dikkat çekti.



ABD VE ÇİN'DEN KARŞILIKLI VERGİ



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkartarak yüzde 20'ye yükseltti. ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi yarın başlayacak.



Öte yandan Kanada, ABD'ye yüzde 25 ek vergi uygulayacağını duyurdu. Çin ise bazı ABD mallarına yüzde 15 vergi getirdiğini duyurdu.



Trump, ABD ürünlerine vergi uygulayan ülkelere yönelik karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini de yineledi.