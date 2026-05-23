Kripto paralarda sert düşüş

23.05.2026 11:03

Kripto para birimleri hızlı düşüş yaşamaya başladı.

Burak Taşçı
Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüşler görülmeye başlandı.

Kripto para birimleri gerileme göstermeye başladı. ABD ve İran arasındaki barışa ilişkin görüşmelerden netice alınamaması, savaş nedeniyle küresel enflasyondan dolayı faiz artırımlarının masada bulunması kripto para yatırımcılarına zarar ettiriyor.

 

Bitcoin yüzde 4 civarı düşüşle 74 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Ethereum yüzde 5'i aşkın kayıpla 2 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.