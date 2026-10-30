Kripto paralarda sert düşüş

Kripto para fiyatları, Binance 'in potansiyel bir güvenlik sorunu bildirmesi ve 2,5 milyar doların üzerinde varlığın dondurulduğunu açıklamasının ardından sert düştü. Bitcoin altı haftanın en düşük seviyesi olan 77 bin 646 dolara geriledi.

Singapur merkezli gelişmede, kripto para piyasasında satış baskısı öne çıktı.

Bitcoin 77 bin 646 dolara düşerek son altı haftanın en düşük seviyesini gördü.

Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı olan ether ise 2 bin 238 dolara gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.

CoinGecko verilerine göre, Binance Coin olarak piyasaya sürülen ve Binance platformunda ücret ödemelerinde kullanılabilen BNB son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 694 dolara düştü.

Binance, potansiyel bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurdu. Şirket ayrıca 2,5 milyar doların üzerinde varlığın dondurulduğunu açıkladı.